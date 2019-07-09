الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا وتجريف أراض في الخليل

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 12 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضّفة الغربية فجر اليوم.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.. مؤكدة أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

من جهة أخرى شرع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتجريف 24 دونما من الأراضي المحاذية لما تسمى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال عارف جابر الناشط الفلسطيني ضد الاستيطان إن مستوطني ما تسمى مستوطنة "كريات اربع" اصطحبوا آلياتهم الثقيلة وشرعوا بحماية من قوات الاحتلال، بتجريف 24 دونما من أراضي المواطنين ويعملون على سرقتها من خلال تسييجها بهدف توسيع المستوطنة المذكورة.. لافتا إلى أن أصحاب الأرض قدموا عدة شكاوى في محاكم الاحتلال ويملكون الأوراق التي تثبت ملكيتهم لها.