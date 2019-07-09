قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

المصدر: وام

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية مستهدفة الأعيان المدنية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" - في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" - إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.