حميدتي: خفض أعضاء "العسكري" إلى 5 في "السيادي" ولن أكون رئيساً للسودان

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن تخفيض عدد أعضاء "العسكري" إلى (5) فقط في "السيادي".

جاء ذلك، في مقابلة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي" مع قناة (الحدث) "الاثنين"، والتي أعلن فيها عدم رغبته في أن يكون رئيساً للبلاد.

وأكد "حميدتي" في المقابلة، اعتقال من أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في يونيو الماضي، وأقرّ بحدوث نوع من الفوضى عقب فض الاعتصام، وقال: "إن المسؤول عن الفوضى هو الذي أمر بمداهمة الاعتصام"، وأضاف “قبضنا على كل من ارتكب جرائم في حق المتظاهرين ولدينا الكثير لكشفه بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق".

وتعهد "حميدتي"، بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات في فض الاعتصام المتظاهرين"، وشدد على أن الغرض من الشائعات الكثيرة حول تجاوزات "الدعم السريع" هو إخراجها من المشهد، وأكد "حميدتي"، بأنه لا يوجد خلاف بين المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير"، بحسب موقع "أخبار السودان".