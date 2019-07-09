التحالف يحبط محاولة حوثية لتفجير سفينة تجارية

المصدر: Ⅶ الرياض - وكالات

أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية محاولة حوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر، في الوقت ذاته كشف الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي عن تفاصيل العملية النوعية التي أدت لاعتقال زعيم داعش في اليمن.

وأكد المالكي أن التنظيمات الإرهابية حاولت تأسيس نواة لها في اليمن، وأن ممارسات الميليشيا الحوثية عززت من وجود التنظيمات الإرهابية.وتحدث المالكي عن عملية نوعية وراء اعتقال زعيم داعش في اليمن «أبو أسامة المهاجر»، وقال إنه يمني ويحمل كنى مختلفة، وإن زعيم داعش في اليمن كُلف من التنظيم المتطرف بقيادة عملياته باليمن.

وأوضح أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجوده وأعضاء من التنظيم الإرهابي، وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، التي استمرت مدتها 10 دقائق منذ بداية الهجوم. وتابع المالكي بالقول إن الميليشيا الحوثية تواصل استهداف الأعيان المدنية ، مضيفاً «استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين يدل على إفلاسها».وقال إن الميليشيات الحوثية عرضت أسلحة حصلت عليها من إيران. وقال المالكي، إن القوات البحرية للتحالف تمكنت من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر.وأضاف المالكي في تصريحات له، أن الحوثيين حاولوا استهداف السفينة بواسطة قارب مفخخ.

عمل إنساني

أكد قائد قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، أن عاصفة الحزم وإعادة الأمل بدأت لسبب إنساني بحت ولولا تدخل السعودية وحلفائها لأصبح اليمن يعاني من تدخل إيران.وقال إن «عاصفة الحزم هدفها هو حماية الشعب اليمني من التمدد الإيراني والميليشيا الحوثية، لمعرفتنا ما سيعانيه الشعب اليمني من ذلك».