نجاح كبير لمبادرة جمع الألعاب لصالح أطفال اليمن

المصدر: أبوظبي - وام

حققت المبادرة الإنسانية التي أطلقها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لجمع الألعاب لصالح أطفال اليمن نجاحا ملفتا في كثير من المواقع والمراكز التجارية بالدولة. وقالت الريم عبد الله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن هذه المبادرة التي وجهت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تلقى إقبالا كبيرا من الأطفال في الدولة «مواطنين ومقيمين» الذين يتبرعون بالألعاب التي بحوزتهم أو شراء الجديد منها ويضعونها في الصناديق المخصصة لذلك أمام المراكز التجارية والمولات في جميع أنحاء الدولة.

وأضافت أن الآلاف من الألعاب تم جمعها حتى الآن من خلال تلك الصناديق، مشيرة إلى أن الإقبال كان كبيرا من جانب أطفال الدولة لتقديم ألعابهم إلى أشقائهم أطفال اليمن. وأكدت الريم الفلاسي أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سيجمع بعد أيام جميع الألعاب التي تبرع بها أطفالنا ونقلها بطائرة خاصة إلى أطفال اليمن.

وعبرت الفلاسي عن سعادتها بأطفال الإمارات الذين اقبلوا على التبرع بالألعاب لأطفال اليمن والتجاوب مع المبادرة الإنسانية لسمو أم الإمارات التي حثتهم وأولياء أمورهم على المزيد من هذا الإقبال الذي يعبر في مجمله عن الروح الطيبة التي يتحلى بها الإنسان الإماراتي خاصة الطفل والأم وحبهم للخير والعطاء، وهي صفة أصيلة في مجتمع الإمارات يدعو إليها ديننا الحنيف ودعت إليها قيادتنا الرشيدة خاصة قائدنا الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

يذكر أن هذه المبادرة الإنسانية جاءت بمناسبة عام التسامح.