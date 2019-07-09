أمين عام رابطة العالم الإسلامي يشيد بجهود منتدى تعزيز السلم

المصدر: الرباط - وام

أشاد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، بجهود منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بوصفه إضافة مهمة للعمل الإسلامي تستحق الثناء والاعتماد في المناهج التعليمية.

وأكد خلال لقائه أمس الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، بمكتب المنتدى في الرباط استعداد رابطة العالم الإسلامي الدائم لمساندة جهود المنتدى ودعمه لتحقيق الهدف المشترك والتصدي للمفاهيم المغلوطة والمغالطات والشبهات.

من جهته رحّب بن بيه بزيارة أمين عام رابطة العالم الإسلامي، مشيداً بجهوده لخدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، وقال إن هذه الزيارة تأتي في إطار رؤية الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وجهوده الدؤوبة القائمة على توصيل الرواية الإسلامية الصحيحة وإنشاء تيار عالمي يجلي للناس حقيقة الإسلام بوصفه دين السلام.