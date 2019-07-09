قيادي في «فتح» لـ«البيان»: صفقة القرن لن تنجح

المصدر: Ⅶ غزة - وليد عبد الرحمن

قال عضو الهيئة القيادية العليا في حركة فتح جمال عبيد إن صفقة القرن الأمريكية لن تنجح، إذ إنها قوبلت برفض فلسطيني موحّد، معتبراً أن وحدة الصف الفلسطيني ستكون حجر العثرة الأكبر أمام المخططات الإسرائيلية والأمريكية.

وأكد عبيد لـ«البيان» أن القيادة الفلسطينية استندت في موقفها إلى الوقائع، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بخطوات عدة في سياق صفقة القرن والتي كان أولاها اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ووقف تمويل وكالة غوث اللاجئين «الأونروا» وتأييد ضم المستوطنات للاحتلال.

وأكد عبيد أن المطلوب الآن هو الإسراع بإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، وتوحيد الموقف الفلسطيني خلف القيادة الشرعية والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية المظلة التي يمكن أن تهيئ لأي مواجهة، وتنفيذ ما يقره المجلس الوطني والمركزي في مختلف المجالات والاستناد إلى الدعم العربي غير المشروط، والإصرار على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

ودعا الفصائل كافة إلى الاستجابة لنداء الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني والاستعداد من أجل تحقيق الوحدة الوطنية.