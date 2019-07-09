المصدر: بنغازي - وكالات

قال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي، المنذر الخرطوش، إن الوحدات العسكرية القتالية التابعة للواء تصدت لهجوم المليشيات على الأحياء البرية، والذي استمر لأكثر من 6 ساعات.

وأضاف الخرطوش بحسب مواقع إخبارية، أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 14في صفوف المليشيات وأسْر فرد من الميليشيات.

وأكد أن الوضع العسكري بطرابلس ممتاز جداً، مضيفاً أن المنطقة مؤمنة بالكامل من خلال وحدات اللواء 73 مشاة، الذي يعلن الجاهزية الكاملة والاستعداد لتلقي الأوامر للتحرك المباشر، وتنفيذ المهام المنصوص عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي أكد، في بيان، أن قوات الجيش دمرت 3 دبابات للميليشيات الإرهابية في محور وادي الربيع ومثلت فاطمة الزهراء بخلة الفرجان جنوبي طرابلس.