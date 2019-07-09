القضاء التونسي يمنع مرشحاً للرئاسة من السفر

المصدر: تونس - البيان

قرر القضاء التونسي أمس، منع المرشح البارز للانتخابات الرئاسية، وصاحب قناة «نسمة»، نبيل القروي، من السفر، وتجميد أمواله، وذلك بتهمة غسيل الأموال.

وقال مصدر مسؤول، إن قاضي التحقيق استمع أمس إلى نبيل القروي وشقيقه غازي، وأصدر في حقهما قراراً بتحجير السفر وتجميد ممتلكاتهما، وذلك بتهمة التورط في غسل الأموال والتهرب الضريبي، وأواخر يونيو الماضي، قال نبيل القروي، بصفته رئيس حزب «قلب تونس»، المعلن عن تأسيسه حديثاً، إنه يتلقى يومياً تهديدات، وإنه متخوّف من تصفيته جسدياً أو سجنه، أو سجن أحد أفراد عائلته، بتلفيق تهمة له، وذلك على خلفية ترشحه للانتخابات الرئاسية، المرتقب تنظيمها نوفمبر المقبل، وأضاف أنه حتى وإن تمّ سجنه بأي تهمة ملفقة، فإن حزبه سيواصل العمل، وسيدخل الانتخابات.