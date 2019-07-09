البرلمان العربي يطالب برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

المصدر: الخرطوم ــ طارق عثمان

طالب البرلمان العربي الإدارة الأميركية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك من أجل عبور المرحلة الانتقالية الحالية، وأكد أن العقوبات الأحادية الأمريكية أضرت بالشعب السوداني، في ذات الوقت أعلن وقوفه مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه.

وقال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي الذي يزور الخرطوم حالياً على رأس وفد رفيع إن البرلمان العربي هو المؤسسة العربية الوحيدة التي لديها خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكد أن البرلمان العربي مستمر في جهوده لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد السلمي عقب لقائه أمس رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنه أوضح له بأن هذا هو الوقت المناسب لتجديد المطالبة للإدارة الأمريكية في السلطة التنفيذية ومجلسي الشيوخ والنواب برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، مشيراً إلى أن السودان يستحق بعد التوافق حول المرحلة الانتقالية إلى أن يتم رفع العقوبات لتسهيل الوضع الاقتصادي.

ودعا لدعم السودان، وأضاف: ينبغي دعم السودان اقتصادياً وإحدى وسائل هذا الدعم الاقتصادي أن يتم رفع اسمه من هذه القائمة لتسهيل التبادل التجاري والاستثمار وغيرها من الأمور التي ظلت معطلة في السودان، العقوبات الاقتصادية الأحادية أضرت بالفرد السوداني والشعب السوداني والأسرة السودانية، وتابع : لذلك نحن مطلبنا اليوم ومن الخرطوم هو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن زيارته في إطار التضامن والدعم للسودان قيادة وشعباً، معلناً ترحيب البرلمان العربي بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، واعتبره بداية لمرحلة جديدة يتحقق فيها الأمن والاستقرار، وأكد وقوف البرلمان العربي مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.