التحالف يحبط محاولة حوثية إرهابية لاستهداف سفينة تجارية

المصدر: وام

تمكنت القوات البحرية لتحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن صباح اليوم من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات التحالف إن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره.

وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً، مؤكداً أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للمليشيا الحوثية.