حواجز واعتقالات بعد دهس 5 جنود في الضفة

المصدر: الأرض المحتلة- البيان، وكالات

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، حاجز جبع ومداخل بلدة حزما الرئيسية شمالي القدس المحتلة، ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج من البلدة، بدعوى وقوع عملية دهس لجنود في المكان أدت لإصابة خمسة جنود إسرائيليين قرب الحاجز.

وذكرت مصادر صحافية إسرائيلية، أن قوات من شرطة وجيش الاحتلال شرعت بعملية تمشيط في البلدة بدعوى البحث عن السيارة التي نفذت عملية الدهس. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال منعت مركبات الفلسطينيين من المرور من شارع حزما الرئيسي، ما تسبب في أزمة سير وصلت من مفرق عناتا حتى مفرق قرية جبع.

اعتقال المنفّذ

وأعلن جيش الاحتلال في بيان، أن خمسة من جنوده جرحوا في عملية الدهس، وأنه اعتقل منفذها الفلسطيني. وقال إن الجنود كانوا متمركزين على جانب الطريق قرب بلدة حزما الفلسطينية في إطار «نشاط عملياتي» عندما اصطدمت مركبة الفلسطيني بهم. وأضاف، إن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح متوسطة الخطورة، بينما وصفت إصابة الاثنين الآخرين بالطفيفة.

وأشار البيان إلى أن السائق الفلسطيني ووالده اعتقلا عند الحاجز الذي يفصل قرية حزما عن القدس، والمدينة المقدسة عن الضفة. وقال الجيش في بيان: إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان «هجوماً بسيارة وليس حادثاً عرضياً». وأوضح أن منفذ العملية ترصد لمجموعة الجنود وقام بدهسهم.

تسلل

على صعيد متصل، اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية فجر أمس ثلاثة شبان فلسطينيين بزعم محاولتهم التسلل من قطاع غزة إلى «كيبوتس» إسرائيلي مجاور جنوبي القطاع.

وشرعت قوات الاحتلال، أمس، في شق طرق استيطانية في منطقة المرمالة بالأغوار الشمالية. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن عدداً من الجرافات التابعة للاحتلال، بدأت بشق طرق في المنطقة القريبة من مستوطنة «مسكيوت».

70

واصل الاحتلال العام الجاري استهداف النساء والفتيات بالاعتقال والاستدعاءات، ووصل عدد النساء الأسيرات 70. وطالب حقوقيون المؤسسات الدولية المعنية بشؤون المرأة التدخل لحماية نساء فلسطين من جرائم الاحتلال والاعتقال التعسفي.