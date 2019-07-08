مستوطنون يرفعون أعلام فلسطين ضد حكومتهم

المصدر: رام الله - البيان، وكالات

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من زيادة التحريض في إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وذلك بعد وضع جمعية استيطانية إسرائيلية أمس أعلاماً فلسطينية في شوارع تربط بين مستوطنات في احتجاج موجه لحكومتهم ضد ما سمّوه توسع نفوذ السلطة الفلسطينية باتجاه مناطق «ج».

وشوهدت أعلام فلسطينية ترفرف أمس على أعمدة الكهرباء في طرق رئيسية تربط مستوطنات ومداخل مدن وقرى فلسطينية في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أنه تبين أن جمعية «ريغافيم» الاستيطانية أشرفت على رفع الأعلام الفلسطينية «في خطوة احتجاجية للتحذير من الاتجاه المستمر للسلطة الفلسطينية لمد نفوذها على المنطقة (ج)»، الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة حسب تصنيفات اتفاق أوسلو للمناطق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «اليمين الحاكم الإسرائيلي يقود حملة علاقات عامة مُتعددة الأطراف وعابرة للساحات، ويُشرف عليها لتحقيق غاية واحدة، وهي خلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب تتعلق بفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية كأمر واقع بقوة الاحتلال».

وأضافت أن «هذه الحملة تظهر في واجهتها مجالس المستوطنات في الضفة الغربية وجمعياتهم، وفي مقدمتها جمعية ريغافيم الاستيطانية يتم تنظيمها بشراكة حكومية رسمية بهدف استغلال الظروف الراهنة بما فيها الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية».