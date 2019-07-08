سقطرى تواصل انتفاضها ضد عبث الإخوان

المصدر: عدن - ياسر اليافعي

يواصل أبناء سقطرى، انتفاضتهم السلمية ضد عبث الإخوان في جزيرتهم، ومساعيهم السيطرة عليها، لتنفيذ أجندة تخدم دول معادية للتحالف العربي.

وللمرة السادسة على التوالي، خرج في مدينة حديبو عاصمة المحافظة، المئات من مشائخ وأعيان وشخصيات اجتماعية في الجزيرة، في تظاهرة حاشدة، جابت شوارع المدينة، رفضاً لسياسة الإخوان في الجزيرة. وخلال التظاهرة، رفع المحتشدون لافتات تطالب الرئيس هادي بسرعة إقالة محافظ المحافظة، وتعيين شخصية توافقيه، كما طالبوا دول التحالف بوقف عبث الإخوان في الجزيرة.

وخرج عن الفعالية بيان هام صادر عن المشائخ والمقادمة والوجهاء والشخصيات الاعتبارية في محافظة أرخبيل سقطرى، قالوا فيه إن خروجهم ما هو إلا تعبير عن رفضهم لسلطة الإخوان الهمجية المتسلطة، التي يشهد لها القاصي والداني بفشلها الذريع. وطالب البيان الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي، بإعفاء رمزي محروس من منصبه، لعدم قدرته على إدارة المحافظة، وتدهور الخدمات في جميع المجالات، بسبب فشل السلطة.

وثمّن المتظاهرون في بيانهم، دور التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات الشقيقة، وبقية دول التحالف. ورفض البيان سياسة المليشيا التخريبية، التي تريد أن تنقل الصراع إلى أرض الأمن والأمان، سقطرى السلام والوئام.