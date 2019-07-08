الأسد وبن علوي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

المصدر: دمشق - د.ب.أ

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، الذي يزور دمشق حالياً.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة محاولات طمس الحقوق العربية التاريخية، في ظل الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حالياً.

كما بحث الأسد مع الوزير بن علوي التحديات المفروضة على المنطقة برمتها سياسياً واقتصادياً وكيفية التصدي لها في مختلف المجالات. وكانت وزارة الخارجية العمانية قالت، بموقعها على «تويتر»، أمس، إنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.