مشرّعة فرنسية تطالب بالتحقيق مع «بنك قطر الوطني»

المصدر: باريس - وكالات

قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه، أمس، إن بنك قطر الوطني يجب أن يخضع لتحقيق، وذلك في إطار قضية التسهيلات المصرفية التي توفرها قطر للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب.

ونقت «سكاي نيوز عربية» عن عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، تأكيدها على ضرورة فرض عقوبات على الدول التي تؤوي الإرهابيين وتمولهم. وأضافت غوليه «هناك الكثير من التقدم بشأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، قائلة إن «المجتمع الدولي ينبغي أن يفرض عقوبات على ممولي الإرهاب عبر تجميد أموال وحظر أشخاص من الخروج من بلد معين».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت الشهر الماضي، تقريرا عن التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية.

وبحسب الصحيفة، فإن القطري خليفة السبيعي يعد واحداً من الإرهابيين المستفيدين من تلك الثغرات، إذ حصل على 120 ألف دولار خلال عام، عن طريق بنك قطر الوطني.

والسبيعي كان على صلة بالعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.

خطاب كراهية

وفي سياق آخر، علقت غوليه على عقد مؤتمر صحافي في مجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة الماضية، للمطالبة بحذف التطبيق الذي يحمل اسم «يورو فتوى» باعتباره يروج لخطاب الكراهية والتطرف.

وهذا التطبيق أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم «الإخوان» الإرهابي، وبإدارة يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا.

وقالت غوليه إن تطبيق «يورو فتوى» معاد للسامية واليهود، ويروج للتشدّد، ويدعو لعدم العمل مع قوات الأمن لدولة يعتبرها «كافرة».

وشددت على ضرورة أن تكون هناك آليات لحظر التطبيق.