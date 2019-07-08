فعاليات فلسطينية متصاعدة تضامناً مع الأسرى

المصدر: رام الله - معا

أعلن منسق القوى الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر إطلاق سلسلة من الفعاليات غداً الثلاثاء إلى جانب لقاءات على مستوى الصليب الأحمر والهيئات الدولية والحقوقية ذات العلاقة، لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها في لجم ووقف القمع الإسرائيلي المتواصل في سجون الاحتلال ورفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

وقال بكر إنه آن الأوان لحراك دولي واسع لوقف هذه السياسة العدوانية والمخالفة لكل القرارات الدولية وقرارات القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن برنامج الفعاليات سيتصاعد وسيبدأ من أمام مقرات الصليب الأحمر ومن ثم لمسيرات شعبية كبرى بمراكز المدن ولقاءات مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي.

وأضاف أن المسيرات الشعبية ستنطلق الجمعة المقبل في مناطق التماس مع الاحتلال بدءاً من جبل الريسان غرب رام الله وفي قريتي بلعين ونعلين وغيرها.

يُواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري الذي يفرضه الاحتلال كأمر عسكري بذريعة «ملفات سرية استخباراتية»، أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد المُعتقل، من دون توجيه تهمة مُحددة أو لائحة اتهام، ولا ينتهي بانتهاء أمر الاعتقال المُحدد حيث يكون هناك احتمال لتجديد الاعتقال في أية لحظة.