المصدر: عدن - وكالات

رصدت منظمات حقوقية إطلاق جماعة الحوثي الانقلابية 6 صواريخ كاتيوشا على مدينة مأرب التي يقطن فيها أكثر من مليون ونصف نازح، خلال الحملة الأمنية التي قادتها الأجهزة الأمنية ضد خارجين عن القانون، جنوبي المحافظة.

وقالت سبع منظمات محلية، في مؤتمر صحفي مشترك عقدته أول من أمس في مدينة مأرب، إن جماعة الحوثي أسهمت في الوقوف مع المخربين من خلال إطلاقها الصواريخ.

وقال بيان المنظمات المحلية المشترك إن السلطات المحلية أكدت احترامها للقانون الدولي الإنساني في التعامل مع تلك العناصر.

وبحسب استنتاجات المنظمات، بدأت الأحداث عقب قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على طقم الأمن في مفرق السد، وقُتل على أثرها اثنان من جنود الأمن وجرح آخرون، وبعدها اتخذت السلطات المحلية إجراءات قانونية سليمة بالتحقيق في واقعة الاعتداء، وتم تحديد المتهمين وتحويلهم إلى النيابة.

وطالبت المنظمات باشتراك فريق تقصي الحقائق لمنظمات المجتمع المدني في زيارة مناطق الاشتباكات، وحصر الأضرار في أرواح وممتلكات المدنيين، وتعويض المدنيين والنازحين تعويضاً عادلاً وسريعاً فيما خسروه من ممتلكات وثروة حيوانية.