التحالف يسقط مُسيّرات للحوثي والشرعية تعزز انتصاراتها

المصدر: عدن- البيان، وكالات

أكد الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافياً مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنه تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

إلى ذلك قال العميد عبده مجلي، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، إن قوات الشرعية تتقدم على كل الجبهات، وقد حققت مكاسب عديدة في مناطق الأرزة وبقعة وكتاف، واستطاع الجيش تحرير أجزاء كبيرة قريبة من مركز مديرية باقم والتي ستكون منطلقاً لاستكمال تحرير عدد من الجبال والتلال والأماكن المهمة، في وقت تم إحباط محاولة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.