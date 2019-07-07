مصادرلـ«البيان»: احتفالية بالسودان الأربعاء لتوقيع الاتفاق

المصدر: الخرطوم ـ دبي ـ البيان

كشفت مصادر خاصة لـ«البيان» أن المجلس العسكري يرتب لاحتفالية كبرى بحضور رؤساء بعض الدول لتوقيع اتفاقية المجلس العسكري مع قوى التغيير يوم الأربعاء بعد الاتفاق الشفهي الذي تم الجمعة تسبقه صياغة مناسبة للاتفاق من خلال لجنة قانونية مشتركة، وسط توقعات بحضور عدد من الرؤساء لحضور التوقيع النهائي على الاتفاق، فيما يزور وفد من البرلمان العربي اليوم الأحد الخرطوم في إطار وقوف ودعم البرلمان العربي التام للسودان.

حضور رؤساء

وقالت المصادر لـ«البيان» إن الرؤساء المتوقع حضورهم الاحتفالية هم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأثيوبي إدريس ديبي إتنو، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وممثلون من الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) الراعية للسلام وعدد من ممثلي دول الخليج والدول العربية.

واجتمعت أمس اللجان القانونية المكونة من قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بفندق كورنثيا لبحث صياغة الوثيقة النهائية للاتفاقية من أجل التوقيع عليها بشكل نهائي. وأشارت المصادر إلى أن مبعوث الاتحاد الأفريقي السفير محمد حسن لباد سيعمل مع الأطراف في الصياغة النهائية على الوثيقة. وتابعت أن الاتفاق يشمل ضمانات دولية ومحلية، وسيتم توقيعه بحضور عدد من رؤساء الدول الصديقة.

في الأاثناء، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان أمس إنه "يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون". وأضاف حميدتي، في مؤتمر صحافي، أنه يجب محاسبة أي متورط بالفساد ، كما يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون.وأضاف أن مرحلة جديدة من تاريخ السودان بدأت وتحتاج لتعاون الجميع.

زيارة

في الأثناء، يصل رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إلى السودان اليوم (الأحد) على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي.

وتأتي الزيارة في إطار وقوف ودعم البرلمان العربي التام للسودان ومتابعته باهتمامٍ بالغ تطورات عملية التحول السياسي الذي يشهده السودان .

إلى ذلك، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان خطوة إيجابية نحو الاستقرار والسلام.