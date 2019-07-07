قوات الشرعية تُفشل تسللاً للميليشيا شمالي الضالع

المصدر: عدن - البيان

أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، أمس، تسللاً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. فيما لقي مشرفها في الساحل الغربي مصرعه مع مرافقيه أثناء قيادته أكبر هجوم للميليشيا داخل مدينة الحديدة، فيما قصفت عناصر تابعة للحوثي مخيماً للنازحين في مديرية الخوخة جنوب المحافظة.

وحاولت عناصر من الميليشيا التسلل فجر أمس من مناطق «هجار» و«سليم» باتجاه مواقع الجيش في التباب «السود» ومنطقة «قهوش» بجبهتي شخب، وباب غلق في مديرية قعطبة. وأفشلت قوات الجيش محاولات الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

في الاثناء،قال العميد عبده مجلي، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، إن الانتصارات متتالية والتقدمات متواصلة والهزائم مستمرة لمليشيا الحوثي الانقلابية، موضحا أن هناك إسناد جوي من جانب طيران التحالف العربي من الطائرات المقاتلة وطائرات الأباتشي للجيش الوطني وقد حققت مكاسب عديدة في مناطق الأرزة وبقعة وكتاف ، واضف ان انتصارات متوالية في حجة وفي مديرية عبس وأن الجيش الوطني مستمر في التقدم في العديد من القرى الى ذلك، قال مصدر في الإعلام العسكري لـ«البيان» إن المشرف العام لميليشيا الحوثي وقائد محورها المتحرك في الساحل الغربي طالب سفيان، المكنى «أبو طالب السفياني» لقي مصرعه مع عدد من عناصر الميليشيا، بينهم اثنان من مرافقيه، على يد القوات المشتركة عند خطوط التماس داخل مدينة الحديدة.

وحاولت الميليشيا للمرة السادسة التقدم في المناطق المحررة في الضالع ع بل أن يتم إخمادها بضربة نوعية استهدفت قيادة الهجوم.

صاروخ

وعلى صعيد منفصل استهدفت ميليشيا الحوثي بصاروخ كاتيوشا أحد مخيمات النازحين جنوب محافظة الحديدة بعد الهزائم التي تلقتها في مختلف جبهات الساحل الغربي. وقالت مصادر محلية إن الانقلابيين المتمركزين في المناطق النائية بمديرية حيس، أطلقوا صاروخ كاتيوشا على مخيم العليلي للنازحين في مديرية الخوخة جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر طبية بأن الحصيلة الأولية لضحايا الصاروخ الحوثي إصابة كل من الطفلة انتصار عبد الله زهير، البالغة 9 أعوام، والتي بُترت ساقاها بعد تهشمهما، وشقيقها عبد الرحمن عبد الله زهير، الذي أصيب بجروح خطيرة.

قنص

وفي سياق جرائمها ضد المدنيين استشهد وأصيب خمسة مدنيين برصاص قناصة ميليشيا الحوثي التي استهدفت سيارة إسعاف في مدينة حيس جنوب الحديدة.