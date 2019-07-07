رجال أعمال غزة يطالبون برفع قيود إسرائيل على المواد الخام

المصدر: غزة - د.ب.أ

طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة برفع كامل لقيود إسرائيل على إدخال المواد الخام للقطاع المحاصر منذ منتصف عام 2007.

وقال رئيس الجمعية علي الحايك، في بيان، إنه يتوجب إنهاء كامل لقيود إسرائيل على دخول مواد الخام بدعوى «الاستخدام المزدوج» لما يترتب عليها من آثار كارثية أدت إلى تدمير اقتصاد القطاع.

وذكر الحايك، أن أكثر من 500 صنف من مستلزمات القطاعات التجارية والصناعية في غزة ممنوعة من الدخول، وإنهاء القيود عليها يُمثل متطلباً رئيسياً لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي.

ولفت إلى أن انخفاض الإنتاجية في كافة القطاعات التجارية والصناعية في غزة، أدى لارتفاع معدلات البطالة لمستويات غير مسبوقة تجاوزت 52 بالمئة، حيث يوجد حوالي 300 ألف عاطل عن العمل.