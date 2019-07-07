تحذير فلسطيني من شرعنة ألفي وحدة استيطانية

المصدر: رام الله - د.ب.أ

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من مساعي إسرائيل لـ «شرعنة» ألفي وحدة استيطانية مقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع لمنظمة التحرير، في بيان له، إن سلطات إسرائيل «تواصل سرقة أراضي الفلسطينيين الخاصة وتحاول بشتى السبل غير المشروعة إضفاء شرعية زائفة من خلال محاكمها على ذلك».

وأشار البيان إلى صدور قرار من المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قبل أيام على قرار من شأنه أن يقود إلى إضفاء الشرعية على ألفي وحدة استيطانية، بُنيت من دون تراخيص في مستوطنات أو بؤر استيطانية على أراضٍ فلسطينية خاصة تمّت مصادرتها في أنحاء الضفة الغربية.

وجاء في البيان أن قرار المحكمة «يحمل مخاطر إضفاء الشرعية على أكثر من ألفي وحدة استيطانية في نحو 116 بؤرة استيطانية تقع بمجملها على مساحة 7 تزيد على آلف دونم».