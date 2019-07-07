المصدر: بغداد - البيان

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، أمس، توضيحاً حول تصريحات السفير العراقي في واشنطن التي دعا فيها إلى إقامة علاقات مع إسرائيل، مشيرةً إلى أنها «تصريحات غير مناسبة».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان صحافي، إن وسائل الإعلام تناقلت «تصريحات غير مناسبة» على لسان السفير العراقي في واشنطن.

وأضاف: «يهم وزارة الخارجية أن توضح أن الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية التي غالباً ما تمثل محوراً أساسياً في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج، ويحصل أحياناً اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يشوه موقف العراق المبدئي».

وتابع: «نجدد التأكيد أن موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي واغتصابه لأرض عربية، وإننا لا نقيم أية علاقات مع دولة الاحتلال، وملتزمون بمبدأ المقاطعة».