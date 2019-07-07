معتقلو داعش محور مؤتمر في شمال شرق سوريا

المصدر: القامشلي ـ أ.ف.ب

يشكل مصير الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي وأفراد عائلاتهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية محور مؤتمر بدأ أمس أعماله في شمال شرق سوريا بمشاركة العشرات من الخبراء والباحثين الأجانب إلى جانب قيادات محلية.

ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية على مدى ثلاثة أيام بعنوان «المنتدى الدولي حول داعش» في مدينة عامودا أبرز تحديات مرحلة ما بعد إعلان القضاء عليه، بعد تجريده من آخر مناطق سيطرته في شرق البلاد، بحسب المنظمين.

ويجمع المؤتمر نحو مئتي مشارك، بينهم خبراء وباحثون يقيمون في الولايات المتحدة ومحامون فرنسيون بالإضافة إلى مسؤولين من الإدارة الذاتية الكردية، وفق المنظمين.