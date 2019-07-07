المصدر: القاهرة - وكالات

يترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القمة الاستثنائية بالنيجر والتي تعد ذات أهمية خاصة، حيث ستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة «22 تصديقاً» لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

كما أن إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية تمثل إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة وكونها إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم من حيث الحجم.

وترأست مصر فعاليات اجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية بنيامي عاصمة النيجر، والتي يعقبها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية اليوم الأحد.

وترأس وزير الخارجية عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الأفريقي، أبرزها بحث تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية لمتابعة تنفيذ قرارات القمم الأفريقية السابقة بشأن دعم مرشحي القارة للمناصب الدولية، فضلاً عن التقرير المرحلي للجنة الوزارية حول تطورات التصديق على مختلف الوثائق القانونية الصادرة عن الاتحاد الأفريقي، وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بأجندة التنمية 2063.