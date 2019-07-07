المصدر: الجزائر - وكالات

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في الجزائر من توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البويرة وخنشلة.

وأوضحت الوزارة أنه «في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البويرة وخنشلة».

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بغرداية «كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ 856 كيلوغراماً وثلاث (03) سيارات رباعية الدفع وأوقفت ثلاثة (03) تجار مخدرات». كما أوقفت مفارز للجيش في عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام والوادي «ثمانية (08) منقبين عن الذهب من جنسيات مختلفة.