المصدر: تونس- وكالات

أعلن الهلال الأحمر التونسي، أمس، انتشال 12 جثة قبالة السواحل الجنوبية للبلاد بعد أيام على غرق قارب مطاطي كان يقل أكثر من ثمانين مهاجراً، وفقاً لأحد الناجين.

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسي بمدنين المنجي سلي «انتشلت قوات الحرس البحري 12 جثة قبالة السواحل الجنوبية، ويرجح أنهم كانوا على المركب الذي غرق منذ أيام وعلى متنه أكثر من ثمانين مهاجراً».

وأكد انتشال ثلاث جثث نقلت إلى ميناء بن قردان (جنوب)، في حين نقلت تسع جثث إلى ميناء جزيرة جربة (جنوب). وبين الـ12 جثة، امرأتان والبقية رجال تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاماً، وفقاً لسليم. وأعلن مسؤول في منظمة الهجرة الدولية الخميس، أنّ أكثر من ثمانين مهاجراً باتوا في عداد المفقودين بعد إبحارهم من ليبيا الاثنين وغرق القارب الذي يقلّهم.

وأضاف: «كنّا نحو ثمانين (...) من غينيا وساحل العاج ومالي وبوركينا فاسو». وتابع: «كان بيننا أربع نساء، واحدة حامل، وأخرى تحمل رضيعها». وتمّ إنقاذ عشرات من المهاجرين قبالة السواحل الجنوبية التونسية بعد إبحارهم من السواحل الليبية باتجاه إيطاليا خلال الأسابيع الماضية.