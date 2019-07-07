المصدر: تونس-وكالات

أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن العدد الجملي للمسجلين الجدد للانتخابات الرئاسية بلغ 10916 وبالدوائر بالخارج 596 ناخباً جديداً. وأعلن خلال اللقاء الذي نظمته هيئة الانتخابات أمس بالعاصمة مع ممثلي الأحزاب السياسية أن العدد الجملي للمسجلين للانتخابات الرئاسية بلغ 7 ملايين و 81 ألفاً و307 ناخبين تونسيين داخل تراب الجمهورية وفي الدوائر الانتخابية بالخارج، مشيراً إلى أن 51 في المئة من المسجلين الجدد بالنسبة للرئاسية هم من الإناث و49 في المئة من الذكور وأكبر النسب بالنسبة للمسجلين الجدد هي الفئة العمرية ما بين 26 و35 سنة بنسبة 29.9 في المئة..

وذكر بأن فترة التسجيل بالنسبة للانتخابات التشريعية امتدت في فترة أولى إلى 22 مايو ثم إلى 15 يونيو في فترة ثانية وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تم ختم التسجيل يوم 4 يوليو الجاري. أما في ما يتعلق بالاستعداد لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية قالت الناطق الرسمي باسم الهيئة حسناء بن سليمان أن الهيئة أصدرت القرار عدد 17 لسنة 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية، ولتوضيح هذا القرار وتبيان حالات التصحيح والتنصيصات الوجوبية بالنسبة لمطلب الترشح للانتخابات التشريعية تصدر الهيئة في كل انتخابات دليلاً للترشحات يكون مدققاً ومفصلاً.