المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر بولاية مدنين جنوب تونس عن ارتفاع عدد جثث الغرقى من قارب المهاجرين الذي انطلق الاثنين الماضي من زوارة الليبية إلى 13.

وقال رئيس المنظمة المنجي سليم في تصريحات صحافية إن الوحدات البحرية انتشلت 13 جثة، والرقم مرشح للزيادة. وأضاف سليم: «القارب كان يضم 86 مهاجراً عندما انطلق من السواحل الليبية، جرى إنقاذ أربعة، توفي من بينهم مهاجر في وقت لاحق بالمستشفى».

وعثر صيادون من جرجيس على المهاجرين الأحياء وهم عالقون في البحر الأربعاء الماضي بعد غرق مركبهم المطاطي. وتقوم وحدات من الحرس البحري بعمليات تمشيط مستمرة في السواحل الجنوبية أملاً في العثور على ناجين مفقودين.