اتفاق وشيك بين ليبيا وشركة أمريكية لتطوير الموانئ

المصدر: تونس - رويترز

أعلنت السلطات الليبية وشركة جويدري جروب الأمريكية للأمن، أنهما تخططان لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتطوير ميناء كبير في شرق البلد المنتج للنفط. والمحادثات مستمرة منذ نحو عام لإنشاء ميناء في سوسة، فيما سيكون استثماراً نادراً في ليبيا.

وقالت مجموعة جويدري في بيان: «وقعت مجموعة جويدري ودولة ليبيا عبر مصلحة الموانئ اتفاق الامتياز رسمياً في 13 من مايو لتطوير ميناء مياه عميقة متعدد الأغراض في سوسة بليبيا». وأضافت الشركة: «سوف تتضمن الخطوات التالية من المشروع وضع كل الترتيبات الفنية والمالية والتشغيلية والتجارية».

وقال صلاح الحاسي رئيس مصلحة الموانئ في المنطقة الشرقية ورئيس لجنة متابعة ميناء سوسة البحري، إنه لم يتم حتى الآن توقيع اتفاق نهائي لكن تم إنجاز 90 بالمئة من العمل. وقال: «نحن الآن في المرحلة الأخيرة في توقيع العقد. تمت الموافقة واعتماد الخطوط العريضة، والآن نراجع البنود في العقد، يعني وصلنا إلى 90 بالمئة من الانتهاء».

ومن المفترض أن يصبح ميناء سوسة الميناء الرئيسي لدخول السلع إلى ليبيا. ويأمل المسؤولون أن يتيح الميناء وظائف في بلد يتطلع فيه الغالبية إلى القطاع العام المتضخم أو ينضمون إلى جماعات مسلحة. ومن المقرر أن يخدم الميناء البلد كله.