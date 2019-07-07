المصدر: الرباط - بنا

قدمت وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية المساعدة لحوالي 330 مهاجراً حاولوا عبور مضيق جبل طارق، على متن قوارب تقليدية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر عسكري قوله، إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وأغلبهم ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء، من بينهم نساء وقاصرون وأطفال، نقلوا سالمين نحو ميناءي الناظور والقصر الصغير بعدما تلقوا الإسعافات الضرورية.

وبعد أن ازدادت صعوبة خوض الطريق الذي يمر عبر البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، أصبح المغرب نقطة عبور رئيسية أمام المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.