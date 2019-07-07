المصدر: الكويت - د.ب.أ

أعلنت وزارة العدل الكويتية إصدارها 1742 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2018، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع القول، إن إدارة (التوثيقات الشرعية) وفروعها أصدرت 1.121 وثيقة زواج و547 وثيقة طلاق و74 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2018.

وأشار إلى أن هذه الوثائق تمثل كافة الطلبات التي قدمت للوزارة من المقيمين بصورة غير قانونية والمستوفية للشروط والضوابط.