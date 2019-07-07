احتجاج

أعلنت جمعيتا البنوك والصرافين البدء برفع الشارات الحمراء احتجاجاً على الممارسات المجحفة بحق البنوك وشركات الصرافة من قبل البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين

وكانت جمعية الصرافين اليمنيين قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي عن احتجاجات ضد ممارسات البنك المركزي في صنعاء بالإضراب عن العمل مدة يوم كامل.

وقال خبير اقتصادي إن الجمعيتين في وضع لا يحسد عليه إذ تمارس عليهما ضغوط كبيرة جعلتهما عاجزتين عن الإفصاح عن المطالب الحقيقية للقطاع المصرفي، إذ بدا البيان الأخير وكأنه يحمل إملاءات الحوثيين على الجمعيتين أكثر منه مطالب حقيقية للبنوك وشركات الصرافة. عدن-وكالات

حصار

فرضت ميليشيا الحوثي حصاراً خانقاً على أهالي قرية سليم ومناطق بلاد اليوبي بمدينة قعطبة – وسط اليمن – منذ شهرين ما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين وسكان القرى المجاورة.

وأحدث المسلحون الحوثيون نقاطاً للتفتيش على مداخل المدينة وقاموا باختطاف العشرات من المواطنين، وإيداعهم السجون، فيما لا يزال 13 شخصاً من قرية سليم في عداد المجهولين ولا تعلم أسرهم عن مصيرهم شيئاً.

وسبق أن منعت ميليشيا الحوثي وصول الأوراق والدفاتر الخاصة بالامتحانات إلى مراكز 26 سبتمبر في منطقة سليم بحجة أنها قادمة من اتجاه المقاومة، ما تسبب في حرمان طلبة مرحلة الثانوية من امتحان مادتين. عدن-وكالات

حريق

شب حريق هائل في خيام للنازحين في مديرية الوادي شرق محافظة مأرب، مما تسبب في خسائر مادية جسيمة. وقال شهود عيان إن حريقاً هائلاً التهم خياماً في تجمع للنازحين بالقرب من سوق محطة بن معيلي شرق مديرية الوادي.

وأكدوا أن الحريق التهم كافة خيام النازحين وممتلكاتهم كما التهم سيارة النازح جميل طبراز علي سعيد، دون معرفة أسباب الحريق. ودعا ناشطون المنظمات ورجال الخير إلى دعم النازحين وتعويضهم والوقوف معهم بعد أن التهم الحريق ما لديهم. عدن-وكالات