حميدتي: يجب تحويل السودان لدولة قانون

المصدر: البيان الالكتروني

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان، السبت، إنه "يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون".

وأضاف حميدتي، في مؤتمر صحافي، أنه يجب محاسبة أي متورط بالفساد في السودان، كما يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون.

وتابع أن مرحلة جديدة من تاريخ السودان بدأت وتحتاج لتعاون الجميع.

وأكد حميدتي أن الأولوية في السودان هي تلبية مطالب الشعب وتحسين ظروفهم.

وتوصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان الجمعة إلى اتّفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة، بحسب ما ذكر وسيط الاتّحاد الإفريقي.