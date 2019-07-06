انتشال 12 جثة إثر فقدان 80 مهاجراً قبالة سواحل تونس

المصدر: وكالات

أعلن الهلال الأحمر التونسي السبت انتشال 12 جثة قبالة السواحل الجنوبية للبلاد بعد ايام على غرق قارب مطاطي كان يقل أكثر من ثمانين مهاجرا، وفقا لأحد الناجين.

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسي بمدنين المنجي سليم لفرانس برس "انتشلت قوات الحرس البحري 12 جثة صباح السبت قبالة السواحل الجنوبية ويرجح انهم كانوا على المركب الذي غرق منذ أيام وعلى متنه اكثر من ثمانين مهاجرا".

وأكد سليم انتشال ثلاث جثث نقلت الى ميناء بن قردان (جنوب) في حين نقلت تسع جثث الى ميناء جزيرة جربة (جنوب).

وبين ال12 جثة، امرأتان والبقية رجال تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاما، وفقا لسليم.

وعثرت قوات الحرس الوطني ليل الخميس الجمعة على جثة امرأة قذفتها أمواج البحر الى اليابسة في منطقة جرجيس.

وأعلن مسؤول في منظمة الهجرة الدولية الخميس أنّ أكثر من ثمانين مهاجراً باتوا في عداد المفقودين بعد إبحارهم من ليبيا الإثنين وغرق القارب الذي يقلّهم.

وتقوم قوات الحرس الوطني بانقاذ العديد من المهاجرين في البحر لكن لا تتولى دفنهم.

وتتواصل عمليات البحث عن باقي المهاجرين قبالة سواحل جرجيس.

وستنقل الجثث الى مستشفى مدينة قابس لاجراء تحاليل الحمض النووي على ان تدفن مطلع الأسبوع القادم.