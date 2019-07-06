قوات الشرعية تسيطر على مناطق جديدة في صعدة

المصدر: ■ عدن - البيان

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة من التحالف العربي من السيطرة على مناطق جديدة في مديرية رازح غربي محافظة صعدة، وسط تقهقر كبير في صفوف ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

كما نجحت مقاتلات التحالف العربي في تدمير منصة إطلاق الصواريخ للميليشيا شمال حجة.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش سيطرت بالكامل على مناطق «بيت حشران» و«معتق العتم» و«العريشة»، ومواقع أخرى في المديرية. كما سيطر الجيش ناريا على مواقع الميليشيا والمتمركزة في مناطق «آل زاهر» و«آل شرقة» و«الوحدة الصحية» في المديرية ذاتها.

ووفقا للمصادر العسكرية ذاتها، فقد جاءت السيطرة على هذه المواقع عقب مواجهات ضارية خاضها الجيش ضد ميليشيا الحوثي التي لاذت عناصرها بالفرار باتجاه «بني معين» و«آل علي»، في حين أسندت مقاتلات التحالف العربي هذه العمليات باستهداف آليات وأسلحة ثقيلة ومواقع وثكنات.

حصار

وفرضت قوات الجيش الوطني حصارا خانقا على مواقع في سوق شعبي بالمنطقة ذاتها وقرى مجاورة لها كانت تتخذها الميليشيا أماكن للتحصن فيها. ورافق المعارك غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، دمرت خلالها عيار ١٤ ونصف في سلسلة جبل «الأذناب»، وغارة أخرى استهدفت موقعا لتمركز الميليشيا في قرية «شعبان».

في سياق متصل كثفت مدفعية الجيش الوطني قصفها لمواقع وتحصنيات الميليشيا الانقلابية، ما أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيا. ونزعت الفرق الهندسية أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة ولغم أرضي كانت زرعتها الميليشيا لإعاقة تقدمات الجيش الوطني في هذه المواقع الاستراتيجية التي تعد شرياناً مهماً لحماية خطوط إمداداتها الرابطة بين منطقة الحجلة وبني معين.

غارات

في الأثناء، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي منصة إطلاق صواريخ لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق مزارع الجر، جنوب غرب مديرية عبس شمال المحافظة. وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير المنصة. كما استهدفت المقاتلات الجوية تجمعات أخرى لميليشيا الحوثي الانقلابية في ذات المنطقة.