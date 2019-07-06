المصدر: عدن - سبأنت - الرياض - وكالات

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قال تقرير دولي إن ألغام ومتفجرات ميليشيا الحوثي قتلت 149 طفلا، وأصابت 579 آخرين منهم إعاقات مزمنة في عديد من المحافظات اليمنية تصدرتها محافظة تعز والحديدة. وأوضح التقرير الدولي الذي يرصد أثر الحرب على الأطفال في اليمن، أن الألغام وذخائر ميليشيا الحوثي غير المنفجرة كانت السبب الرئيسي الثالث لقتل وإصابات الأطفال في اليمن.

وأشار التقرير انمحافظة تعز تصدرت المحافظات المتضررة بعدد 109، تلتها الحديدة بعدد 90، وسجلت محافظة صعدة 83، والبيضاء 59 ثم لحج 58 طفل ما بين قتيل وجريح.

تحذير

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من استغلال ميليشيا الحوثي الانقلابية للمخيمات الصيفية في مناطقها وتحويلها إلى معسكرات مغلقة لاستقطاب الأطفال وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وتدريبهم على القتال.

وقال الإرياني لوكالة الأنباء اليمنية إن الميليشيا الانقلابية مستمرة في قتل أطفال اليمن عبر تجنيد الآلاف منهم والزجّ بهم إلى جبهات القتال.. لافتاً إلى أن المعلومات تؤكد أن بعض ما تسميه الميليشيا مراكز صيفية هي معسكرات إرهابية مغلقة يُشرف عليها ويشارك في إدارتها خبراء إيرانيون لتدريب الأطفال على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والدفع بهم في جبهات القتال.