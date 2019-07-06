الحوثي يُفشل اجتماعاً أممياً في الحديدة بقطع الطرق

المصدر: عدن - البيان

أفشلت ميليشيا الحوثي اجتماعاً مرتقباً للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحُديدة، في وقت اختتم المبعوث الدولي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، جولة دولية وإقليمية بزيارة مسقط التقى خلالها ممثلي الميليشيات، وناقش معهم تنفيذ اتفاق استوكهولم، إلا أنهم طالبوا بالقفز على اتفاق الحديدة والذهاب نحو مشاورات الحل الشامل.

وقال اللواء صغير بن عزيز، رئيس الجانب الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، لـ«البيان»: «كان مقرراً عقد أول اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد يومي 14 و15 الشهر الحالي، لكن الميليشيا ترفض فتح الطرقات.

كما ترفض الاجتماع في مناطق سيطرة القوات الحكومية داخل مدينة الحديدة». ميدانياً، حققت قوات الشرعية انتصارات كبيرة، بإسناد من التحالف العربي، وسيطرت على مناطق جديدة في مديرية رازح غربي محافظة صعدة.

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