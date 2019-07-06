الجيش اللبناني يهدم غرفاً أسمنتية في مخيمات شرقي لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

هدم الجيش اللبناني غرفاً أسمنتية في مخيمات شرقي لبنان، بعدما كانت السلطات منحت اللاجئين المقيمين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا مهلة لإزالة هذه الغرف التي تعدها «بناء غير شرعي» وتثير مخاوف المسؤولين من تحولها إلى أماكن إقامة دائمة. وقال بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين في «هيومن رايتس ووتش» في بيان: «يجب الالتفات إلى حقيقة هذه الحملة على انتهاكات قانون السكن، وهي الضغط غير الشرعي على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان».

وأضاف أن «العديد من المتضررين لديهم أسباب حقيقية تخيفهم من العودة إلى سوريا، منها الاعتقالات والتعذيب وسوء المعاملة على أيدي فروع المخابرات» في سوريا. ويطال قرار الهدم الذي اتخذته السلطات اللبنانية نحو 35 ألف لاجئ سوري يقيمون في أنحاء لبنان، وفق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.