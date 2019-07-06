«داعش» يتبنى هجوماً وقع قبل شهر في لبنان

المصدر: عواصم - وكالات

تبنى تنظيم داعش، هجوماً وقع قبل شهر في مدينة طرابلس في شمال لبنان، وأسفر عن مقتل أربعة من عناصر الجيش والقوى الأمنية.

وأفادت مواقع على شبكة الإنترنت محسوبة على التنظيم، ونشرته حسابات متطرفة على موقع «تلغرام»، مساء الخميس، بأن منفذ الهجوم على الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية في مدينة طرابلس هو من جنود داعش.

واستهدف الهجوم في الثالث من يونيو مواقع أمنية ودوريات لقوى الأمن، ما أسفر عن مقتل عنصرين من الجيش اللبناني واثنين من قوى الأمن الداخلي. وطوقت لاحقاً وحدات من الجيش اللبناني منفذ الهجوم واشتبكت معه «فأقدم على تفجير نفسه»، وفق ما أعلن الجيش اللبناني حينذاك.

وشهد لبنان قبل أكثر من عامين تفجيرات عدة بسيارات مفخخة تبنى تنظيم داعش عدداً منها. وفي صيف العام 2017، خرج عناصر من تنظيم داعش وجبهة النصرة من منطقة جبلية كانوا يتحصنون فيها عند الحدود مع سوريا إثر عمليات عسكرية.

ومنذ أكثر من عامين، يشهد لبنان استقراراً أمنياً باستثناء حوادث نادرة تطال بمعظم الأحيان عناصر الجيش والقوى الأمنية. وتقبض الأجهزة الأمنية في لبنان بشكل دوري على أشخاص مرتبطين بتنظيم داعش أو متهمين بالتواصل معه والتخطيط لتنفيذ اعتداءات على نقاط للجيش.