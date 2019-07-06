السعودية تنشئ مدارس في الأردن بقيمة 50 مليون دولار

المصدر: الرياض - وكالات

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني محمد العسعس أمس مع نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب د. خالد الخضيري اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدارس حكومية في مناطق مختلفة في الأردن بقيمة (50) مليون دولار بحضور الأمير خالد بن فيصل سفير السعودية لدى الأردن ود. وليد المعاني وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني.

وأعرب العسعس عن الشكر والتقدير للسعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة.

مشيراً إلى العلاقات المتينة بين البلدين. وثمن الوزير الأردني مساهمة السعودية في المنحة الخليجية لتنفيذ مشاريع إستراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف القطاعات وكذلك تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة ولمشاركتها في مؤتمر لندن (مبادرة لندن- النمو والفرصة) والمشاركة في اجتماع متابعة مخرجات لندن الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية في تحمل أعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.