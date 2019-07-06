المصدر: الخرطوم- وكالات

خرج آلاف السودانيين، فجر أمس في عدد من أحياء الخرطوم ابتهاجاً بتوقيع المجلس العسكري وقوى «الحرية والتغيير» اتفاق تشكيل مجلس السيادة وحكومة مدنية في المرحلة الانتقالية بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

وجال آلاف الأشخاص من جميع الأعمار الشوارع وأخذوا يرددون «مدنية،مدنية»، فيما قرع الشبان الطبول وأطلق السائقون أبواق سياراتهم وزغردت النساء احتفالاً. وجال مواطنون بسياراتهم وهم يطلقون أبواق السيارات فرحاً بالاتفاق الذي تحقق. وتوصل كل من المجلس العسكري في السودان وقوى «الحرية والتغيير» إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي في البلاد، وذلك على أن تكون رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة.|