منع النقاب في المؤسسات العامة في تونس لدواعٍ أمنية

المصدر: تونس - وكالات

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس منع النقاب في المؤسسات العامة «لدواعٍ أمنية»، ووقّع الشاهد على منشور حكومي «يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواعٍ أمنية.

ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى. وتبنى تنظيم «داعش» التفجيرين.

وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصاً لرجال الأمن يمكنهم من «الرقابة المكثفة» للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبرراً القرار بالتدابير الأمنية «لمقاومة الإرهاب».