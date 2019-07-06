النزاهة تفصح تورط خمسة برلمانيين عراقيين بحالات فساد كبيرة

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت هيئة النزاهة أنها أنجزت ملفات فساد «كبيرة» تثبت تورّط نحو خمسة من أعضاء مجلس النواب، فيما طالبت برفع الحصانة عنهم، أكدت إحالة أكثر من 2600 قضية تطال مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، لافتة إلى وجود أكثر من أربعة آلاف قضية في الهيئة يتم التحقق منها تخصّ هذه الشريحة.

ونقلت صحيفة «الصباح» شبه الرسمية في عددها الصادر أول من أمس الخميس، عن رئيس هيئة النزاهة بالوكالة قوله: «إن الهيئة أحالت عدداً من القضايا التي تطول المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، إذ تمت مناقشتها في مجلس مكافحة الفساد، وسلمت بالتفصيل للقضاء مع حفظ الحيادية في رفع الأسماء لأن القضايا لم يبتّ بها من قبل القضاء والكشف عنها سيتم من خلال مجلس مكافحة الفساد».