السلطة تدعو ألمانيا لمعاقبة إسرائيل

المصدر: برلين - وكالات

أكدت ألمانيا أن موقفها من خيار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ثابت ولم يتغير، إضافة إلى ضرورة إنهاء ووقف الاستيطان الإسرائيلي، ودعمها للقيادة الفلسطينية في حراكها السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء د. نبيل شعث مستشار الرئيس للعلاقات الدولية رئيس دائرة شؤون المغتربين، مع كبير مستشاري المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، ورئيس دائرة الشرق الأوسط والدول العربية وأفريقيا في الخارجية الألمانية توماس شنايدر، في لقاءين منفصلين.

ودعا شعث ألمانيا إلى اتخاذ خطوات وإجراءات عقابية رادعة لإسرائيل لانتهاكها المتواصل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، ووقف استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وأكد شعث أهمية وجود إطار دولي متعدد الأطراف في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل، للإشراف على أي عملية سياسية، وضرورة الالتزام بخيار حل الدولتين على حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية.