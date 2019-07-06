أوروبا تصفع «الإخوان» بالدعوة لحظر تطبيق «يورو فتوى»

المصدر: عواصم - وكالات

تواصل الدول الأوروبية إجراءاتها الهادفة إلى محاصرة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الذي يهدد أمن القارة العجوز من خلال أشكال مختلفة من التوغل عبر الأفكار المتطرفة.

وكان آخر تلك الإجراءات حظر تطبيق إلكتروني يحتوي على فتاوى تحرّض على الكراهية ليوسف القرضاوي، مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي.

وطالب أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي وزارة الداخلية بمنع تطبيق «يورو فتوى» الذي أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي، وبإدارة يوسف القرضاوي مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي الممنوع من دخول فرنسا.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في مجلس الشيوخ الفرنسي، طالب النواب بحذف التطبيق، وذلك بعد يوم من تبني إحدى غرفتي البرلمان الفرنسي الخميس قراراً بإجبار محركات البحث على استبعاد خطاب الكراهية عبر الإنترنت خلال 24 ساعة. وقرر متجر تطبيقات غوغل «غوغل بلاي»، في مايو، حظر التطبيق على الهواتف التي تستخدم نظام «أندرويد»، فيما لم تقم شركة أبل باتخاذ الخطوة نفسها.

وعلقت غوغل قائلة: «في الوقت الذي لا نستطيع فيه التعليق على تطبيقات فردية، سنتخذ إجراءات سريعة».