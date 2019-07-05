مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

المصدر: وكالات

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة الى وقف عاجل لاطلاق النار في ليبيا في بيان حظي بدعم الولايات المتحدة، منددا بغارة جوية الثلاثاء على مركز لايواء اللاجئين قرب طرابلس.

وأورد البيان أن "اعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة أن يسارع جميع الاطراف الى نزع فتيل التصعيد ويلتزموا وقفا لاطلاق النار".

وندد البيان بالغارة التي شنت في الثاني من يوليو على مركز لايواء المهاجرين واسفرت عن 56 قتيلا.

واضاف ان "اعضاء مجلس الامن يدعون الاطراف للعودة سريعا الى عملية سياسية برعاية الامم المتحدة. ان السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يكونا ممكنين الا عبر حل سياسي"، ملاحظا "الجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي والجامعة العربية واخرون" لتحقيق هذه الغاية.

إلى ذلك، اعرب المجلس عن "قلقه العميق للوضع الانساني الذي يتدهور في ليبيا ودعا جميع الاطراف الى افساح المجال امام الوكالات الانسانية" للقيام بمهمتها "في شكل تام".