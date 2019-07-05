التحالف يدمر مخازن أسلحة للحوثي في صنعاء

المصدر: عدن - البيان

نفذت قوات التحالف العربي عمليات نوعية ضد أهداف عسكرية للحوثيين، حيث طالت الغارات مستودعات ومخازن أسلحة ومواقع للميليشيا في صنعاء.

كما نجحت الشرعية، بإسناد من التحالف، في استهداف معسكر جربان الواقع في جنوب صنعاء، والذي يعد أحد أكبر مخازن الأسلحة واستولت عليه الميليشيا بعد مصرع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث تم تدمير المخازن بالكامل.

إلى ذلك، فشلت ميليشيا الحوثي في استهداف محافظ مأرب سلطان العرادة، عبر إطلاقها صاروخاً باليستياً قصير المدى، أصاب منزل المحافظ، وألحق أضراراً مادية فقط، بحسب مصادر محلية لـ «البيان». من جهتها أكدت وزارة حقوق الإنسان أنه تم توثيق 4198 حالة نهب قامت بها الميليشيا للممتلكات الخاصة والعامة. كما وثقت موجة نزوح كبيرة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، بلغت أكثر من 13629 أسرة، أغلبهــا في محافظـة الضالـع ومناطـق حجـور في محافظة حجة.

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