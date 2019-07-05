المدير العام الأسبق للأمن الجزائري أمام قاضي التحقيق

المصدر: الجزائر - وكالات

مثل المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، أمس، أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة.

ويمثل، برفقة عبد الغني هامل، 18 متهماً آخر منهم أفراد من عائلته وأربعة ولاة سابقين، شغلوا مناصبهم في ولايات تيبازة، العاصمة، وهران وتلمسان.

ومن بين المتهمين في القضية، وزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف باعتباره كان والياً سابقاً لولاية وهران أثناء حدوث الوقائع. ويتابع المتهمون في قضايا تتعلق بـنهب العقار والثراء غير المشروع.

إلى ذلك، كشفت وزارة الدفاع الوطني عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال السداسي الأول لسنة 2019 تضمنت تحييد 49 إرهابياً وحجز أسلحة وتوقيف مهاجرين غير شرعيين.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني أنه تم تحييد 49 إرهابياً، إذ تم القضاء على 6 إرهابيين، وإلقاء القبض على 11 إرهابياً، واستسلم 31 إرهابياً، في حين تم توقيف 96 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك بخصوص مكافحة الإرهاب.

وبخصوص الأسلحة المسترجعة، كشف البيان أنه تم استرجاع 370 قطعة سلاح، 17 رشاشاً، و5 قواذف صاروخية، و71 كلاشينكوف، و256 بندقية، و21 مسدساً.

وأكد المصدر نفسه أنه تم حجز 1228 قذيفة، 32 صاروخاً، و548 قنبلة، أما عن حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، فقد تم القبض على 436 تاجر مخدرات، والقضاء على تاجرين، وحجز 3.74 قناطير كوكايين. وفيما يتعلق بمحاربة الهجرة غير الشرعية، فقد تم توقيف 2262 مهاجراً غير شرعي، وإحباط 740 محاولة هجرة غير شرعية، وفقاً للبيان. وفي السياق، أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، ثلاثة داعمين للإرهاب خلال عمليات بولايتي خنشلة وباتنة، بينما أوقفت مفارز أخرى منقبين عن الذهب، وحجزت معدات التنقيب وخليط الحجارة الخام.